Umuttepe Kampüsü'nde hafta sonunda da çeşmelerden çorba akacak

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ndeki 2 çorba çeşmesinden hafta sonunda da çorba akacağı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Umuttepe Kampüsü'nde hafta içi faaliyette olan 2 çorba çeşmesi sınav dönemi olduğu için Cumartesi ve Pazar günlerinde de hizmet verecek. Yetkililer, “Üniversitedeki çeşmelerden vizelerin yapılacağı 17-18-24 ve 25 Kasım tarihlerinde gündüzleri 11.00-13.00, akşamları da 18.00-20.00 saatlerinde ücretsiz çorba servisinde bulunulacaktır” dediler.