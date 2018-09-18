Umuttepe yolunda güzergah değişikliği uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde ulaşım sağlayan Kurtuluş Bulvarı'nda güzergah değişikliği yapacağını duyurdu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli girişi kavşak çalışmaları devam ediyor. Kavşak çalışması Kandıra yolu Yeşilova mevkii Umuttepe sapağı bölgesinde gerçekleştiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu kavşak çalışması dolayısıyla Umuttepe'ye ulaşım sağlayan Kurtuluş Bulvarı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından güzergah değişikliği yapılacağı açıklandı. Yarından itibaren söz konusu yol bölümüne araç girişi olmayacak.

Kurtuluş Bulvarı, Kandıra yolu Umuttepe dönüşü ile Kurtuluş Bulvarı Egemenlik Caddesi kuzey kısmı arasında kalan bölümde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak çalışması süresince ulaşım yapılamayacak. Bu süre boyunca sürücüler alternatif güzergahlardan ulaşım sağlayacak. Kandıra yolundan Umuttepe'ye ulaşım sağlayacak olan araçlar için 4 ayrı güzergah yer alıyor. Kandıra yolu Mini Köşk Işıkları Çayırköy yolu üzerinden Turan Güneş Caddesi ve Tepeköy Caddesi'ne bağlanarak buradan Egemenlik Caddesi ve Kurtuluş Bulvarı'na ulaşılabilecek.

İkinci güzergah Kandıra yolu Yeşilova sapağından Turan Güneş Caddesi, Tepeköy Caddesi ve Egemenlik Caddesi üzerinden Kurtuluş Bulvarı; üçüncü güzergah Kandıra yolu Yeşilova sapağı Gündoğdu Caddesi üzerinden ulaşım şeklinde olacak. Son güzergah ise Kandıra yolu Yeşilova sapağı, Gündoğdu Caddesi üzerinden Zübeyde Hanım Caddesi, Piotr Wilcynskyl Bulvarı'ndan Kurtuluş Bulvarı'na bağlantı sağlanacak.