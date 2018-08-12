Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından tarafından düzenlenen ve 2005 yıldan beri her yıl gerçekleştirilen ’Alternatif Enerjili Araçlar Yarışları’ Kocaeli Körfez Yarış Pisti’nde final heyecanıyla devam etti. Hazırladıkları araçların en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermeyi hedefleyen üniversite öğrencileri, yapım aşamasında tamamıyla yerli malzeme kullandıkları araçlarla heyecanlı bir yarışa imza attı. 3 gün boyunca süren yarışlarda öğrenciler, elektromobil, hidromobil, ve bu yıl ilk defa düzenlenecek olan otonom (Sürücüsüz Araç) kategorisinde de dereceye girmek için mücadele etti. Gümüşhane, Karabük, Pamukkale, Selçuk ve Yıldız Teknik üniversitelerinin mücadele ettiği otonom yarışlarında Yıldız Teknik Üniversitesi birinci oldu. 3 gün önce başlayan yarış, 3. gününde final heyecanıyla devam etti.

Finale kalan elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 aracın final mücadeleleri ise kıyasıya geçti. Yarışa katılan üniversite öğrencileri dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Üniversite öğrencileri tasarladıkları araçlarla Yarışları takip eden vatandaşlardan tam not aldı. Gerçekleştirilecek ödül töreninde otonom araç kategorisi birincisine 15 bin TL, en az enerji tüketen ve en verimli araç olmak için mücadelenin verileceği elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birinci olan takımlara 25 bin TL verilecek. Yarışlarda, takımlara 15 bin liraya kadar ’Yerli Ürün Teşvik’, ’En İyi Teknik Tasarım’ ve ’En İyi Görsel Tasarım’ ödülleri de dağıtılacak.

Düzce Üniversitesinden tasarladıkları araçlarla Kocaeli Pisti’nde yarışma heyecanı yaşayan öğrencilerinden Mustafa Erbay, "Yarışa Düzce Üniversitesi ile katıldık. Yaklaşık 4-5 senedir bu yarışa katılıyoruz. Burada çok şey öğreniyoruz. Buraya gelirken amaç derece yapmak ama burada arkadaşlarınızla çalışmayı, diğer üniversiteden öğrencilerle tanışıyorsunuz. Biz Düzce Üniversitesi olarak burada biraz sıkıntılar yaşadık. Bazı sosyal medya kuruluşları aracımız hakkında kötü yorumlar yaptı. Ama Cuma günü olan yarışlara baktığımız zaman onları bir nebze atlatmış olduğumuzu gördük. Birçok şekilde fedakarlık yaptık. Buradayız” dedi.

Yarışları takip eden vatandaşlar ise öğrencileri takip ederek, yarışları çok beğendiklerini söyledi.