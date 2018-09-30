Üniversite öğrencisi, 28 yıl önce kaybolan ve hiç görmediği halasını sokak sokak arıyor

Üniversite öğrencisi Reşat Özkan, eğitim için geldiği Kocaeli'de elindeki fotoğraflarla sokak sokak gezerek Manisa Akhisar'da 28 yıl önce eşiyle kavga ettikten sonra kaybolan ve daha önce hiç görmediği halasını bulmaya çalışıyor.

Üniversite eğitimi için Manisa Akhisar'dan Kocaeli'ne gelen Reşat Özkan (18), eğitiminden ödün vererek elindeki iki fotoğrafla 28 yıl önce kaybolan halasını sokak sokak arıyor. Edinilen bilgiye göre 1990 yılında eşi İsmail Çakmak ile kavga ettikten sonra evden ayrılan sağır ve dilsiz Meryem Çakmak'ın ailesi o günden sonra bir daha kendisinden haber alamadı. 35 yaşındayken evden ayrılan Çakmak'ın en son Manisa otogarına gittiğini öğrenen ailesi verdiği kayıp ilanının ardından 28 yıl geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlayamadı. Yaşı gereği daha önce hiç görmediği halasını bulmak için harekete geçen Reşat Özkan ise elindeki fotoğraflarla ölü ya da diri halasının bulunması için yardım bekliyor.

Eşiyle kavga eden sağır ve dilsiz halası 28 yıldır kayıp

Akhisar'da kaybolan halası hakkında bilgiler veren Reşat Özkan, "1990 yılında halam kayboldu. Şu an Kocaeli'de olduğum için halamı aramak istiyorum böyle bir çalışma başlattım. Halam, 1990 yılında Manisa Akhisar Karasonya (Çamönü) köyünde eşiyle kavga etti. Kavgadan sonra en son Manisa otogarına gelmiş ve orada da görülmemiş. Halam okuma yazma bilmiyor ve dilsiz. Halam kaybolduktan 5 ay sonra eşi de kavga etti” dedi.

"Ölü ya da diri bulunmasını istiyorum”

Halası Meryem Çakmak'ın kaybolması sonrasında ailesinin kayıp ilanı verdiğini kaydeden Özkan, "Kayıp ilanı verdiler, dayımlar onu aradı ama bir sonuç çıkmadı. Şu an tekrar aramaya başladım. Halamın ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. Bu konuda da yardım bekliyorum yetkililerden. Şu an yaşıyor olsa 63 yaşlarında olması lazımdı. Görenlerin bana ve dayıma ulaşmasını istiyorum, insanlık adına” diye konuştu.

"28 yıl oldu ve artık bu acının son bulmasını istiyorum”

28 yıldır kayıp olan halasının tek oğlu olan dayısının zor durumda olduğunu ifade eden Özkan, "Oğlu var bir tane, dayım çok perişan gerçekten. 28 yıl oldu ve artık bu acının son bulmasını istiyorum. Bu yüzden harekete geçtim zaten. Elimde halama ati resimler ve ona ait kimlik mevcut, babamdan almıştım. Bütün ailem bana destek verdi. Gerçekten kimsenin başına gelmesin, çok kötü bir durum. Halam okuma yazma bilmiyor ve dilsiz. Eğer gören varsa bana ulaşmalarını istiyorum. Mezarı dahil varsa bulmak istiyorum" şeklinde konuştu.