Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:07

Üniversiteli abi ve ablalarıyla spor yapıp eğlendiler

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören kardeşleriyle spor etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversiteli abi ve ablalarıyla spor yapıp eğlendiler

14 Mayıs 2018 15:07


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli bireyler birçok farklı alanda eğitim görüyor. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 40 öğrenci, merkezde eğitim alan 60 öğrenciyle spor etkinliğinde bir araya geldi. Merkezde eğitim gören öğrenciler spor etkinliğinde, üniversiteli abi ve ablalarıyla birlikte stres attı.


Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen spor etkinliğinde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, gülle atma, engel parkuru ve dans step gibi oyunlar oynandı. Öğrenciler, spor etkinliğinde üniversiteli abi ve ablalarıyla eğlenceli zaman geçirdi.


Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç