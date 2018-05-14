Üniversiteli abi ve ablalarıyla spor yapıp eğlendiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli bireyler birçok farklı alanda eğitim görüyor. Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 40 öğrenci, merkezde eğitim alan 60 öğrenciyle spor etkinliğinde bir araya geldi. Merkezde eğitim gören öğrenciler spor etkinliğinde, üniversiteli abi ve ablalarıyla birlikte stres attı.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen spor etkinliğinde futbol, voleybol, badminton, masa tenisi, gülle atma, engel parkuru ve dans step gibi oyunlar oynandı. Öğrenciler, spor etkinliğinde üniversiteli abi ve ablalarıyla eğlenceli zaman geçirdi.

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.