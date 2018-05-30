Üniversiteli öğrencilerden ‘Suya Dokunuş’ sergisi

Nevzat Doğan’ın da katıldığı törenle açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencileri Elif Yavaşoğlu ve Hatice Bener’in ebru sergisinin açılışını yaptı. Elif Yavaşoğlu ve Hatice Bener, KOÜ Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Bölümünde tedavi gören 9 çocuğa 7 hafta boyunca İZMEK’te ebru kursu almalarını sağladılar. Üniversiteli öğrenciler kurs sırasında yaptıkları eserleri sergilemeye karar verdiler. İzmit Belediyesi’nin desteği ile Yavaşoğlu ve Bener’in 46 eserinden oluşan sergi Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde açıldı.

Serginin açılışında öğrencileri kutlayan Başkan Doğan, “Çok güzel ve anlamlı bir serginin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz her zaman bu tür çalışmaları destekliyoruz. İzmit’in kültür, sanat ve turizm kenti olması için çalışıyoruz. İzmit’te sanat var etkinliklerine yıllardır destek oluyor ve şehrimizin sanatla iç içe olması için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi de çok seviyoruz. Gençlerimizin sanatsal, sportif alanlardaki bu ilgileri, enerjileri bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bu mütevazi serginin anlamı çok büyük. Sanatın, sporun, edebiyatın daha fazla yaşantımızda olduğu bir Türkiye hepimizin arzusudur” diyerek sergiyi gezdi.