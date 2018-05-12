Ünlü gezgin Wilco Wan Herpen, Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ünlü gezgin Wilco Wan Herpen ziyaretçilerle buluştu.

Kocaeli Kitap Fuarı, alanında tanınmış kişi ve uzmanları Kokurlalra buluşturmaya devam ediyor. 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bir konuğu da ünlü gezgin Wilco Wan Herpen oldu. Kocaeli Kitap Fuarı’nda gerçekleştirdiği söyleşisinde Türkiye’ye geliş serüvenini eğlenceli bir şekilde anlatan Wilko Wan Herpen, Türkiye’de çalışmaya ilk düğün fotoğrafçısı olarak başladığını ve bu deneyiminin kendine çok büyük faydaları olduğunu ifade etti. Türkiye’de yaşanan karışık dönemlerde şahit olduğu üzücü anılarını anlatan Herpen, ‘’İnsanlar eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsa bunu pozitif yollardan yapmalı’’ dedi.

Hayatı boyunca eğitimini atadan deden gelen öğütlerle ve uygulamalarla aldığını anlatan Herpen, ‘’Eğitime çocuk yaşta başlamalıyız çocuğunuza ne verirseniz o da size onu yaşatır. Eğer çok iyi eğitim verirseniz hem sizin hem de çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. Biz meslek olarak sadece insanlardan bir şeyler almıyoruz aynı zamanda onlara ve yaşantılarına çok önemli şeylerde katıyoruz buda beni çok mutlu ediyor. Türkiye’de o kadar güzel yerler ve yemekler var ki her yerde bir macera bir hikaye bulmak kolay. Yeter ki bakmasını ve görmesini bilin. Gittiğiniz yerlerin tarihini ve kültürünü öğrenerek en azından o çevre hakkında bilginiz olmasını sağlayın’’ diye konuştu.

Wilco Wan Herpen, daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı.