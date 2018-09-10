Ünlü ralli pilotu Andreas Mikkelsen, aracının üretildiği fabrikayı ziyaret etti

Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı Pilotu Andreas Mikkelsen, yarışlarda kullandığı aracın Kocaeli'de üretildiği fabrikayı ziyaret ederek Marmaris'te düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda iddialı olduğunu söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startını vereceği belirtilen ve 13 Eylül'de başlayıp, 16 Eylül'de sona erecek Dünya Ralli Şampiyonası sebebiyle Türkiye'ye gelen Hyundai Shell Mobis Dünya Ralli Takımı Pilotu Andreas Mikkelsen, yarış öncesinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hyundai fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada yarışlarda kullandığı Hyundai'nin i20 aracını üretim yerinde inceleme fırsatı bulan Mikkelsen, fabrikada yetkililer hakkında bilgiler aldı. Yarış öncesinde kullandığı aracın üretim sürecini görmenin kendisine motivasyon verdiğini ifade eden Andreas Mikkelsen, 'Türk Marşı' eşliğinde dans eden robotlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"Evimizde yarışımızı kazanacağız"

Ziyareti sırasında konuşan Mikkelsen, “Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde ilk bunu fark ettim. Çok konuksever, misafirperversiniz. Herkesin ilgisi çok güzel, teşekkür ediyorum. Fabrikada da çok ilginç yerler vardı. Benim için en ilginç yer pres atölyesiydi. Robotların düz saca şekil vermesini görmek çok güzel bir şeydi. Burası i20'nin evi. Biz buradan onları alıp ralli araçlarına dönüştürüyoruz. i20'nin kendi evinde yarışacak olmasından da çok heyecan duyuyoruz. 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te ralli yarışları var. Aracımıza güveniyoruz. Ama alanı bilmiyoruz. Oldukça kırıcı etaplar var. Fakat biz otomobilimize güveniyoruz. Evimizde yarışımızı kazanıp şampiyonadaki ve sürücüler klasmanında liderliğimizi geliştirip puan farkını da açmak istiyoruz” dedi.

Aracı ile fabrika önünde küçük bir gösteri sergiledi

Fabrikadaki gezisinin ardından çalışanlarla da bir araya gelen Mikkelsen, aracı ile fabrika önünde küçük bir gösteri sergiledi. Fabrikadaki gezisini aracından işçileri selamlayarak sonlandıran Andreas Mikkelsen, daha sonra yarış hazırlıkları için Muğla'ya gitti.