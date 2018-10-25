Ünlü yapımcı Hasan Yıldız Gebze'de

Gebze Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği programa başarılı yapımcı-yönetmeni Hasan Yıldız konuk oldu.

Yeni neslin genç ve başarılı yapımcı-yönetmeni Hasan Yıldız “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” isimli kariyer sohbetlerine katıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in, gençlerin gelecek planlamasına yön vermesi amacıyla organize ettiği etkinlikte kariyer hedefleri, medya etiği ve yaşama dair sımsıcak dokunuşlarla seslenen Yıldız, Gebze Kültür Merkezi'ne konuk oldu.

Söyleşiye Gebze Belediyesi Başkanı Adnan Köşker'e teşekkürlerini sunarak başlayan Yıldız, “Bir ülke için yapılacak en önemli katkı o ülkenin geleceğine yapacağınız katkıdır. Bu da doğal olarak gençliğe yapılacak yatırım ile mümkün olabilir. Gençler; toplumun temeli ve geleceğimizin teminatıdır. Tüm gençlerin hayalleri ve idealleri olmalı. İşte bu yüzden projem temelde gençlik üzerine kurgulandı. Bu proje ile onlarca üniversitenin davetlisi olarak katıldığım her konferansta hayata onların gözlerinden bakma fırsatı buluyor hem de iş ve medya alanındaki tecrübelerimi aktarıyorum” dedi.

Konferansın bitimi ile birlikte gençler, Hasan Yıldız tarafından kaleme alınarak ücretsiz sunulan ve “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” kitabını imzalatmak için ünlü yönetmenle bir araya geldi.