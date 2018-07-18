Unutulmuş Değerler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği 4’ncü Unutulmuş Değerler Festivali’nde düzenlenen börek ve geleneksel okçuluk yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi katkılarıyla düzenlenen Unutulmuş Değerler Festivali iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Muhacir, Doğu ve Çerkez mutfaklarının Kartepe’ye özgü lezzetlerle harmanlandığı Hanımeller Yemek Yarışması’nda 38 farklı lezzet yarıştı. Aspa Pidesi, Pirinçli Pita Böreği, Soğan Böreği, Tahin Pekmezli Haşhaşlı Börek ve Yer Fıstıklı Börek dikkat çeken lezzetlerden oldu.

Hanımeller Yemek Yarışması bu yıl börek kategorisinde gerçekleştirildi. Yöresel lezzetlerin en şık sunumlarıyla değerlendirildiği yarışmada 18 şef dereceleri belirledi. Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu, İstanbul Aşçılar Derneği, Çanakkale Aşçılar Derneği, Avrasya Aşçılar Derneği, Marmara Profesyonel Aşçılar Derneği ve Trakya Turizm ve Gastronomi Derneği yönetim kurulu üyelerinden oluşan jüri en iyi böreği seçti.

38 lezzetli börek arasından birinciliği Asma Pidesi ile Mümine Şişman, ikinciliği Su Böreği ile Şevval Şişman üçüncülüğü ise Kete ile Asiye Batman kazandı. Birinci olan yarışmacıya 2 bin TL, İkinciye bin 500 TL ve Üçüncüye bin TL ödülün verildiği yarışmada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in elinden aldı.

Kartepe Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. 4 kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz tarafından hediyeleri verildi. Genç Bayanlar kategorisinde birinci İkbal Uğurlu, ikinci Miray Saka olurken, üçüncülüğü Sude Kılıç oldu. Genç Erkekler kategorisinde birinci Ahmet Fatih Karslı, ikinci Emir Kayabaş olurken, üçüncülüğü Yusuf Erdem elde etti. Yetişkin Bayanlar kategorisinde birinciliği Hatice Kureyşi elde ederken, Sena Hira ikinci, Medine Nur Köse üçüncülüğü elde etti. Yetişkin Erkekler kategorisinde birinciliği Tuncay Eren, ikinciliği Murat Alpay ve üçüncü Bayram Koçak oldu. Yumurta Atışında Veli Saygın birinci oldu.