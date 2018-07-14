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14 Temmuz 2018 21:50

Üst geçitte çıkan yangın YHT seferlerini durdurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yüksek Hızlı Tren ( YHT) hattının üzerinde bulunan bir üst geçitteki lambaların yanması sonucu tren hattının elektriği kesildi.

Üst geçitte çıkan yangın YHT seferlerini durdurdu

14 Temmuz 2018 21:50

Yaklaşık 30 dakika boyunca tren seferleri durdu.


Yangın, İzmit D- 100 karayolu üzerinde bulunan Necmettin Erbakan üstgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre YHT hattının üzerinde bulunan üst geçidin lambaları henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler ilk olarak üst geçidin altından geçen Yüksek Hızlı Tren hattının elektriğini keserek, seferleri durdurdu. Üst geçidi yaya trafiğine de kapatan ekipler yanan lambaları söndürdü.


Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası YHT hattına tekrar elektrik verilerek, tren seferleri normale döndürüldü. Güvenlik gerekçesi ile üst geçidin aydınlatması devre dışı bırakıldı.




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