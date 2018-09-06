Usta öğreticilere oyun eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, ücretsiz halk eğitiminin yanı sıra, personel eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim kapsamında, çocuk gelişimi açısından son derece önemli olan drama oyunları ve çocuklara yaklaşım metotları detaylı bir şekilde aktarılıyor. Çocuk Oyun Odası personeline yönelik eğitim pazartesi günü itibariyle başladı. 5 gün sürecek olan ve Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimi KO-MEK Uygulamalı Tiyatro ve Drama eğitmeni Özden Tezcan veriyor. Eğitime Çocuk Oyun Odalarında görev yapan personel katılıyor.

Eğitim sırasında Usta Öğreticilere empatiyi, paylaşmayı, hayal gücünü güçlendirmeye yönelik drama oyunları uygulamalı olarak öğretilecek.