Üvey annesinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, 24 Ekim Çarşamba günü Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yaşayan Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı Samet Cihan Y. (31) ile yeniden tartışmaya başladı. Bir süre önce psikolojik tedavi gören Samet Cihan Y., tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla üvey annesi Nana Gokhldze'nin boğazını keserek yaraladı. Gokhldze, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, Samet Cihan Y. ise olay yerinden kaçtı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Nana Gokhldze kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın yaşanmasının ardından emniyet ekipleri kaçan Samet Cihan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından incelemeler devam ederken, bir vatandaş tarafından gasp edildiğine dair ihbar geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler üvey annesinin boğazını keserek öldüren Samet Cihan Y.'i bir dere içerisinde saklanırken yakaladı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Cihan Y., emniyetteki işlemlerinin adından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan Cihan Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.