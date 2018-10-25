Üvey annesinin öldüren genç adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 31 yaşındaki genç, Gürcistan uyruklu üvey annesini boğazını keserek öldüren genç adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Kartepe Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıroğlu Sokak üzerindeki evde yaşayan Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı Samet Cihan Y. ile yeniden tartışma yaşadı. Bir süre önce psikolojik tedavi gören Samet Cihan Y., tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla üvey annesi Nana Gokhldze'nin boğazını keserek yaraladı. Gokhldze, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, Samet Cihan Y. ise olay yerinden kaçtı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Nana Gokhldze kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

-Dere içerisinde saklanırken yakalandı

Olayın yaşanmasının ardından emniyet ekipleri kaçan Samet Cihan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından incelemeler devam ederken. Bir vatandaş tarafından gasp edildiğine dair ihbar geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler üvey annesinin boğazını keserek öldüren Samet Cihan Y.'i bir dere içerisinde saklanırken yakaladı.

Bıçakla bıçak zoruyla kendisini Sapanca'ya bıraktırdı. Samet Cihan Y. yakalanmasının ardından emniyete götürüldü. Emniyette yapılan soruşturmada Cihan Y'nin olaydan sonra bir şahsı bıçak zoruyla rehin aldığı, şahsı gasp ederek araba ile kendisini Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Yanık deresine bıraktırdığı öğrenildi. Samet Cihan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.