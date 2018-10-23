Üvey kızı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı üvey kazı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 14 Ekim tarihinde Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde Atatürk Bulvarı 171. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi Şerife A. (32), Atatürk Bulvarı üzerinde bilinmeyen bir nedenle üvey babası Yaşar Yanık ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şerife A., Yaşar Yanık'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Yaşar Yanık'ı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar Yanık ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar Yanık daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yaklaşık 8 gün yaşam savaşı veren Yanık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın ardından kayıplara karışan ve polis ekiplerince yakalanan Şerife A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.