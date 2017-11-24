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24 Kasım 2017 12:42

Uyarılara rağmen stada zarar veriyorlar

İzmit’in Cephanelik bölgesine yapılan FİFA standartlarındaki Cephanelik Stadında tüm uyarılara rağmen zarar verilmeye devam ediliyor.

Uyarılara rağmen stada zarar veriyorlar

24 Kasım 2017 12:42


Şimdiye kadar sayısız defa hasar verilen Cephanelik Stadında yine koktukları kırıldı. Vatandaşın ödediği vergilerle yapılan statta her maç sonunda mutlaka hasarla karşılaştıklarını söyleyen yetkililer, “Bazı taraftarlar tarafından statta onlarca koltuk kırılıyor. Verilen hasarlar anında karşılanırken bir sonraki maçın ardından yine aynı durumla karşılaşmak bizleri fazlasıyla üzmektedir. Milletin ödediği vergilerle yapılan hizmetlere zarar verenlerin tespit edilip gereken cezayı almaları için emniyet güçleriyle işbirliği içindeyiz” dediler.




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