Uyarılara rağmen stada zarar veriyorlar

Şimdiye kadar sayısız defa hasar verilen Cephanelik Stadında yine koktukları kırıldı. Vatandaşın ödediği vergilerle yapılan statta her maç sonunda mutlaka hasarla karşılaştıklarını söyleyen yetkililer, “Bazı taraftarlar tarafından statta onlarca koltuk kırılıyor. Verilen hasarlar anında karşılanırken bir sonraki maçın ardından yine aynı durumla karşılaşmak bizleri fazlasıyla üzmektedir. Milletin ödediği vergilerle yapılan hizmetlere zarar verenlerin tespit edilip gereken cezayı almaları için emniyet güçleriyle işbirliği içindeyiz” dediler.