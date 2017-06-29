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29 Haziran 2017 11:12

Uygulama bahçesi çiftçileri bilinçlendiriyor

İzmit Belediyesi tarafından Durhasan köyünde oluşturulan uygulama bahçesinde çeşit çeşit meyve fidanları bulunuyor.

Uygulama bahçesi çiftçileri bilinçlendiriyor

29 Haziran 2017 11:12


Durhasan’daki 25 dönümlük alanın 15 dönümüne 20 çeşit 520 adet fidan dikildiğini söyleyen yetkililer, “Türkiye’ye örnek olan uygulama bahçesindeki fidanlar meyve vermeye bile başladı. Sert kabuklu, sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli ve üzümsü meyvelerden oluşan bahçede çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler vereceğiz. Bahçede bazı çeşitlerde malçlama uygulaması ve telli terbiye sistemi uygulandı. Otomatik sulama sistemiyle donatılan bahçede mekanik olarak hastalık ve zararlılar ile mücadele çalışması da yapılmaktadır. Burada vereceğimiz fidan ne zaman, nasıl dikilir, ilaçlaması, budaması ve gübrelemesi nasıl yapılır gibi uygulamalı eğitimler sayesinde çiftçilerimiz yaptıkları işi daha bilinçli ve fenne uygun yapıp daha çok verim elde edecekler” şeklinde konuştular.




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