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26 Temmuz 2018 09:58

Uygulama bahçesinin ilk mahsulleri Doğan’a

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin Durhasan köyünde 25 dönümlük alanda kurduğu uygulama bahçesinin mahsulleri Belediye Başkanı Dr.

Uygulama bahçesinin ilk mahsulleri Doğan’a

26 Temmuz 2018 09:58

Nevzat Doğan’a getirildi.


İzmit Belediyesi’nin Kocaeli’de ilk olan uygulama bahçesindeki yılın ilk mahsulleri toplandı. Gerek çiftçiler, gerek vatandaşlar gerekse okullar için modern tarım yöntemlerinin öğretildiği bir okul özelliği taşıyan bahçeden toplanan ilk ürünler İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a ikram edildi. İçerisinde mevsimin tüm sebze ve meyvelerinin olduğu sepeti inceleyen Başkan Doğan, “Köylülerimiz başta olmak üzere sebze meyve yetiştiriciliği yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız için kullanabileceği bahçemizin ürünlerini görmek bizim için büyük mutluluk. Bu bahçemizde çiftçilerimize modern tarım yöntemlerini öğreterek hem daha fazla hem de daha kaliteli ürün yetiştirmelerini sağlıyoruz” dedi.


Bu bahçe sayesinde çocukların ilk defa toprakla buluştuğunu da belirten Doğan, “Uygulama bahçemizde sadece çiftçilerimize eğitim vermekle kalmıyor, çocuklarımızı ilk defa toprakla buluşturuyoruz. Anaokullarımızla yaptığımız planlamalarla küçük yavrularımızı uygulama bahçemize getirip onların toprakla uğraşmalarını sağlıyor, toprakta yetiştirdiğimiz sebze ve meyveleri tanıtıyoruz” dedi konuştu.


Kendisinin de bir köylü çocuğu olduğunu hatırlatan Başkan Doğan, “2009 yılından itibaren köylerimiz ve köylülerimiz için ilkleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Köyümüzün toprağından ne kadar fazla ürün çıkarırsak, köyde yaşayanımız ne kadar zengin olur ekonomik gücü elde ederse hem daha güçlü bir ülke, hem de daha sağlıklı bir nesil oluruz. Biz, artık köyden şehre göç değil, şehirden köye göç olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.




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