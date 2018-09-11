Uykuda yakalandıkları yangını söndürmek isterken yaralandılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece evde çıkan yangına uykuda yakalanan baba ve oğul yangını söndürmek isterken yaralandı.

Olay, İzmit ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İsmail A.'ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin salon kısmında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı gece saatlerinde yangın çıktı. Bir anda evi saran yangına uykuda yakalanan aile uyanarak hemen alevlere müdahale etmek isterken, bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmek isterken, vücutlarında yanıklar oluşan baba İsmail A. ve oğlu Barkın A. ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kullanılmaz hale gelen evde çıkan yangının nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.