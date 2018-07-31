Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını değerlendiren Vali Aksoy:

Kocaeli’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Kocaeli Valiliğinde toplantı düzenlendi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleşen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurul Toplantısına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Barış Arıduru, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Nilay Coşgun, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Fazlı Çelebi ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Hüseyin Aksoy, “Bağımlılıkla mücadele konusunda Kocaeli il genelinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak yürütmekte olduğumuz önemli çalışmalar var. Bu önemi çalışmaları daha ileriye taşımak ve bağımlılıkla mücadele konusunda Kocaeli’yi daha iyi bir noktaya getirme anlamında çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadele içerisinde en önemli noktalardan birisi uyuşturucu ile mücadele konusudur. Güvenlik birimlerimizin uyuşturucu ile mücadele konusunda yoğun bir gayret ve çalışmaları var” dedi.

Güvenlik birimlerinin 2018 yılı içerisinde Kocaeli’de yürüttükleri operasyonlar hakkında bilgi veen Aksoy, "Operasyonlar kapsamı içerisinde 1 ton 272 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir. 117 kg 290 gr esrar, 2 kg 310 gr kannobinoid, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kg 858 gr kokain, 915 gr metamfetamin gibi birçok uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. 10 bin 811 kök Hint keneviri de yakalanarak, imha edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Hem sokak satıcılarına dönük olarak yürütülen faaliyetler, hem de transit olarak ilimizi kullanmak üzere uyuşturucu ticareti yapan kesimlere dönük olarak yürütülen çalışmalar büyük bir hassasiyetle devam etmektedir” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda yeni bir çalışma başlatacaklarını ifade eden Vali Aksoy, “Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar kapsamında hepimizin bildiği gibi valiliğimizde de ‘Açık Kapı’ sistemi var. Açık Kapı sistemine vatandaşlarımız doğrudan başvurabildiği gibi elektronik sistem üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Bu bakımdan uyuşturucu ile mücadelede bundan sonra Açık Kapı sistemini de devreye alacağız. Gerek Açık Kapı sistemine, gerekse karakollarımıza ve güvenlik birimlerimize yapılmış olan uyuşturucu ile ilgili başvurular Açık Kapı sistemine bildirilecek ve bunlarla ilgili yapılacak çalışmalar değerlendirilecektir. Özellikle muhtarlarımızın, okul güvenlik koordinasyon görevlilerinin de belirli noktalarda tespitleri varsa Açık Kapı sistemine bunlarında yönlendirilmesi suretiyle önümüzdeki süreçte yeni çalışmaları ortaya koyarak daha aktif bir şekilde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Alkol, sigara ve elektronik bağımlılıkta bu mücadele kapsamında değerlendirdiğimiz hususlardır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda kurul üyesi tüm kurumların çalışmaları değerlendirilerek, öneri ve katkıları görüşüldü.