Uyuşturucuyla mücadelede en büyük görev ailelere

Ziyarette, dernek yöneticileri Celal Hasırcı, Ekrem Sürek ve Gökhan Göbekçioğlu da hazır bulundu. Dernek Başkanı Akbulut, uyuşturucuyla mücadele konusunda İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür etti.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, “Ülkemizde son yıllarda uyuşturucuyla mücadele bilincinin son derece arttığına şahidiz. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın vizyonunda özellikle çocuklar, gençlerle ilgili çalışmalarımızı özellikle kötü alışkanlıklarla, uyuşturucuyla mücadele düşünülerek yapıyoruz. Bir çok mahallemizde gençlik merkezleri, kültür merkezleri açıyorsak, spor tesisleri gibi bir çok çalışma içinde oluyorsak bunun en önemli sebeplerinden biri gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak içindir. Bununla ilgili ilgili kurumlarla da sık sık bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Uyuşturucuyla ilgili dernek ve STK’larımız çok duyarlı. Belediye başkanımızın özellikle çocuk doktoru olması konuya olan hassasiyetimizi daha da arttırıyor. Şehrimize AMATEM kazandırılması için başkanımız yoğun çaba da sarf etmektedir. Türk toplumunun temel yapı taşlarından birisi ailedir. Bu aile düzeninin bozulmaması, çocukların kötü alışkanlıklara bulaşmaması için annelerin ve babaların bilinçlenmeleri çok önemli. Bu anlamda kadın aile birimimiz de ayrı bir çalışma yapıyor. Bazen hiç ummadığımız insanların uyuşturucuyla tanıştıklarına hatta öldüklerine şahit oluyoruz. Avrupa’ya göre belki de çok daha iyiyiz. Türkiye’de de bu bela çocuklarımıza çok yakın. Ailelerin bu anlamda da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Derneklerimize de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizi lütfen bu illetten uzak tutalım” dedi.

Sesi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Mücadele Dernek Başkanı Hüseyin Akbulut, “Ülkemizde de uyuşturucu ve madde bağımlılığı da sürekli artmaktadır. Kocaeli’de madde bağımlılığında artış gösteren iller arasında. Kocaeli’nde yaşayan bizler için kaygı verici bir durumdur. Bir çok aile yardım istiyor, bizler de çocuklarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda polis ve devletimizi yalnız bırakmamalıdır. Mahallenizdeki torbacıları gördüğü zaman polise haber vermelidir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda belediyelerin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Belediye Başkanımızın konuya olan hassasiyet ve çalışmalını takdir ediyoruz. İzmit Belediyesi ile beraber çalışırsak çok daha başarılı işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.