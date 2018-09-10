Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini 4 kurşunla öldürerek kaçtı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Sait Parlakyıldız adlı şahıs, silahla kapısını kırdığı evde 4 kurşunla eşini Elif Parlakyıldız'ı öldürdü.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak'ta meydana gelen olayda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzaklaştırma kararı alan Sait Parlakyıldız (67), eşi Elif Parlakyıldız 45)'in evine gitti. Evin kapısını silahla ateş ederek kıran Sait Parlakyıldız, içeride bulunan eşi Elif Parlakyıldız'ın üzerine 4 el ateş etti. Başına ve vücuduna 4 mermi saplanan Sait Parlakyıldız kanlar içinde yerde kalırken, Sait Parlakyıldız ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Sait Parlakyıldız, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.