Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 16:02

Üzerine çelik platform düşen çocuğun ailesi, otelden şikayetçi oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir otelde oyun oynarken üzerine çelik platform düşerek yaralanan çocuğun ailesi olayda ihmal olduğunu belirterek otel hakkında şikayetçi oldukları söyledi.

Üzerine çelik platform düşen çocuğun ailesi, otelden şikayetçi oldu

29 Kasım 2017 16:02

Otel yönetimi ise aileyi suçladı.


Olay, 25 Kasım akşamı Başiskele ilçesinde bir termal otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte otele tatile gelen A.K. (6), otelin lobisinde oyun oynadığı sırada çelik perdeye takılarak yere düştü. Daha sonra metrelerce büyüklükteki çelik çerçeveli perde A.K.’nin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve ailesi hemen çelik platformu çocuğun üzerinden kaldırarak, olay yerine ambulans çağırdı. Yaralanan küçük çocuk ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan talihsiz olay sonrası A.K.’nın babası Ramazan K. olayda otel yönetiminin ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi.


“Çok büyük bir ihmal var”


Meydana gelen olayda çok büyük ihmal olduğunu söyleyen baba Ramazan K., "Cumartesi günü otele gittim. Otel müşterisiydim zaten. Lobide ailemle otururken, çocuğumun üzerine platform düştü. Platformun hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Hiçbir montajı yapılmamıştı. Olaydan sonra ambulans çağırıp çocuğumuzu hastaneye götürdük. Otelden hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Geçmiş olsun dahi demediler bize. Bir haftadır zaten psikolojimiz bozuk. Çocuğumun durumu çok şükür biraz iyi. Oğlum ölümden döndü. Çocuğumun diş,i kafası, burnu gözleri yaralandı. Konu ile ilgili şikayetçi olduk. Sonuna kadar da davamızın arkasındayız. Çok büyük bir ihmal var" dedi.


Yaşanan olayla ilgili otel müdürü Cengiz Çetin ise, “O aile bizim otelimizde kalıyordu. Çocuğun anne ve babası olayın yaşandığı zamanda lobide tavla oynuyor, çocukları ile ilgilenmiyordu. Çocukta düğün alanında koşturuyordu. Çocuk düğün karşılama panosunun arasından geçerken arkadaşlarımız uyarıyor. Daha sonra çocuk panonun ipini çekiyor ve altında kalıyor. Biz olaya hemen müdahale ettik. İlk yardım yapıldı. Daha sonra ambulansı arayıp çocuğu hastaneye kaldırdık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç