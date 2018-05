Uzman Çavuş Polat Özbek Yaya Üst Geçidinin tanıtımı yapıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Şehit Polat Özbek’in ailesinden baba Hamza Özbek ve anne Sakine Özbek ile çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Polat Özbek şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin. Bizler bugün vatanda topraklarında güven içerisinde bir millet olarak yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Gebze Barış ile Eskihisar mahalleri arasındaki, bağlantıyı sağlayacak yaya üst geçidinin bölgede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini de dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, Türkiye’nin ulaşım köprüsü olan Kocaeli’nin ve özellikle Gebze bölgesinin ulaşım hatları ile çeşitliliği noktasında büyük yatırım aldığını belirtti. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında yapılacak metro ile ulaşımda büyük atılım olacağını söyleyen Karaosmanoğlu, “Avrupa ve İstanbul’dan doğuya giden bütün araçlar sınırlarımızdan geçiyor. Aynı trafiğin tersi de Kocaeli üzerinden işliyor. İki denize kıyımız ve limanlarımız var. Uluslararası ihracat ve ithalatın keşişim kümesiyiz. Lojistik sektörü için Kocaeli en gözde merkez. Dünyanın ve Türkiye’nin büyük markaları sınırlarımızda ürettikleri ürünleri ülkemizin diğer şehirlerine, Avrupa’ya, Asya’ya, Afrika’ya servis ediyor. Bir anlamda Kocaeli Türkiye’nin ulaşım boğazıdır” ifadelerini sarf etti.

Kocaeli’nin 2023 hedeflerini doğrultusunda adımlar atarken yaklaşan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile çok önemli bir sıçramanın yapılacağını da dile getiren Karaosmanoğlu, ülkemiz ve kentlerimiz her alanda gelişmesine daha hızlı devam etmesi için bu seçim çok önemlidir vurgusu yaptı. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan inşallah kazanmasıyla her fırsatta Türkiye’nin diz çökmesini ve ayağına pranga vurmak isteyen zihniyetin, bir kez daha hayal kırıklığını yaşayacağını da belirten Karaosmanoğlu, “Ülkede istikrarın ve diğer ülkelerle olan rekabetin devam etmesi için 24 Haziran’da çıkacak sonuca bağlıdır. Yerel yönetimler olarak hizmet edebilmemizin tek olanağı güçlü ve istikrarlı bir yönetim olduğunu çok iyi biliyoruz. Her alanda yatırımlarımıza devam edebilmemiz de buna bağlıdır. 16 yıldan beri bütün imkânlarımızı kullanarak kentimize hükümetimizle birlikte yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli’de ulaşım için ana yollar, alternatif yollar, kavşaklar, alt geçitler, üst geçitler, tramvay ve farklı birçok yatırımı hayata geçirdiklerini hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hükümetimizle, belediyelerimizle, sanayicilerimizle el ele verip, gece gündüz çalışarak yatırımlar yaptık. Şehir içi trafiği rahatlatmak için de aralıksız plânlar üzerinde çalışıyor, yatırımlar yapıyoruz. Ulaşım Dönemi olarak ilan ettiğimiz bu dönemde Barış ve Eskihisar mahallelerini birbirine bağlayan bu üst geçit ile vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık. Önemli bir ihtiyaca cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki artık tüm üst geçitlerimizi engellilerimize uygun olarak yapıyoruz. Bu üst geçidimizde de iki adet engelli asansörümüz mevcut. Bu hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Diyarbakır’ın Hani ilçesinde güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Polat Ali Özbek’in adı verildiği üst geçidin tanıtımı gerçekleştirildi.

Tören çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.