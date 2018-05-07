Uzman Psikolog Hayrettin Şahin, Kocaeli Kitap Fuarı’nda

Kocaeli Kitap Fuarı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Uzman Psikolog Hayrettin Şahin, psikolojik problemler konusunda çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı’nda Uzman Psikolog Hayrettin Şahin okurlarıyla buluştu. Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmada kaygı, stres, bilinçaltı konuları ele alındı. Şahin, stresin en püf noktasının bilinçaltının boşaltılması olduğunu ve hayattı ki sorunlara cevap bulunarak, kurutulabileceğini belirtti.

“Psikolojik rahatsızlıkların temelinde içimize atma var” diyen Psikolog Şahin, “Biz sürekli olarak annemizin babamızın ve diğer insanların beklentilerinin peşindeyiz. Yine evlilik ve iş hayatı çok önemlidir. Bir insanın içine atmasında kendini ifade edememe de vardır. Ne yazık ki bizim kültürümüzde çocukken konuştuğumuzda anne ve baba müdahalesi oluyor. Bu yaşlardan başlayarak kendimizi ifade edemiyoruz. Tüm bunlar insanda kaygı ve strese neden oluyor. Bu durumda insan kafaya takmaya neden oluyor. Burada önemli olan Bilinç Altı Kovasını boşaltmaktır. Bilinçaltını rahatlatmanın veya kafaya takmamanın en büyük tedavilerinden birisi de gülümsemektir” dedi.

Evlilik öncesinde insanlara eğitim verilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Evlenmek isteyen herkese evlilik eğitimi verilmesi lazım. Ülkemizde boşanmalar artıyor. Bir çifttin boşanma konusu önüme geldi. Çift 5 yıl üniversitede arkadaş olmuşlar ve 2 yılda nişanlı kalmışlar, evlendikten 1 ay sonra da boşanmaya karar vermişler. Bunun sebebi sosyal maskedir. Bu çift 7 yıl boyunca birbirlerini tanıyamamışlar. Bu çift diş macunu kullanımı üzerine bir gün tartışıyor ve sonuçta soluğu mahkemede alarak boşanıyorlar” diye konuştu.