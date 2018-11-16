Uzmanlar yüz felcine karşı uyardı

Orhan Muharrem Kaynar, “Çevresel tip yüz felcinden sakınmak için, klima karşısında uzun süre kalmak, ıslak saçla rüzgarlı ortamlardan kendimizi korumak, serin havalarda camları açık otomobilde seyahat etmekten sakınmalıyız” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Orhan Muharrem Kaynar, yüz felci hakkında önemli bilgiler verdi. Yüz felçlerinin birçoğunun çevresel nedenler yüzünden yaşandığı bilgisini aktaran Kaynar, merkezi tür yüz felçlerinin ise beyindeki bir hasardan kaynaklandığını söyledi. Yapısal hastalıklar dışında, çevresel nedenlerin yol açtığı yüz felçlerinin mevsimsel olarak görülme sıklığının arttığını kaydeden Kaynar, vatandaşların çevresel yüz felcinden korunabilmesi için kendilerini klima karşısında uzun süre kalmaktan, serin havalarda penceresi açık araçlarda seyahat etmekten, ıslak saçla dışarı çıkmaktan ve rüzgarlı ortamlardan kendilerini sakınmaları gerektiğini kaydetti.

“Yüz felcinin çoğu çevresel tiptedir”

Yüz felci ve felcin teşhisinde dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Kaynar, “Yüz felci, 7. kafa siniri olan yüz sinirinin fonksiyon kaybı ile izlenen yüz kaslarındaki felç ile ortaya çıkan bir tablodur. Yüz felci, diğer bir tabirle sinirlerin hasar görmesine bağlı yüz kaslarının hareket edememesi durumudur. Yüz felcinin çoğu çevresel tipte olup, yüzde 7 sınırının uyardığı kaslardaki felç sonucunda göz kapaklarını iyi sıkamama, dudak-ağız kenarındaki kasların hareketsizliği, gözyaşlarının kontrolsüz akması, ağızda kayma ile ifade edilir” dedi.

“Fonksiyonlarda bozulma, istenmeyen enfeksiyonlar görülebilir”

Merkezi tür felçte ağızda yamulmanın meydana gelebileceğini aktaran Kaynar, “Merkezi tür yüz felcinde ise beyindeki bir hasardan dolayı meydana gelen yüz felcidir ve beraberinde vücudun başka yerinde de tutmama, beyin hasarı, inme gibi başka bulgular da olur. Merkezi tür felçte yalnız ağız kenarı etkilenir. Sık görülmese de, çevresel tipteki yüz felcine beyin, beyin sapı hastalıklarında, polinöropati yapan sistemik-otoimmün bazı hastalıklarda da rastlayabiliriz. Ağızdaki hareket kısıtlığıyla bazen konuşma sırasında tükürük toparlayamama gibi fonksiyonlarda bozulma, göz kapağını kapatamama ile istenmeyen enfeksiyonlar görülebilir” diye konuştu.

“Çevresel yüz felcinin yüzde 90'ı 3 hafta-6 ayda düzelir”

Çevresel tip yüz felcinden sakınmanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Kaynar, “Yapısal hastalıklar dışında, kesin sebep bilinmemiş olsa da mevsimsel olarak görülme sıklığının artması, soğuk rüzgara maruz kalmayı tanımlayan hastaların olması ile viral bir sebebin neden olduğu düşünülen çevresel yüz felçlerinin yüzde 90'ı, 3 hafta-6 ay arasında tam düzelmektedir. İleri yaşta olan hastalarda ve hipertansiyon, diyabet gibi ek rahatsızlığı olan kişilerde yerleşik kalma ihtimali artmaktadır. Çevresel tip yüz felcinden sakınmak için, klima karşısında uzun süre kalmak ıslak saçla rüzgarlı ortamlardan kendimizi korumak, serin havalarda, camları açık otomobilde seyahat etmekten sakınmak önlemleri alınabilir” şeklinde konuştu.

“Çevresel tip yüz felcinde hiçbir tedavi verilmeden takip yapılabilir”

Merkezi olmayan yüz felçlerinde tedaviye ihtiyaç duyulmadan gözlemle iyileşmenin sağlanabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Orhan Muharrem Kaynar, “Çevresel tip yüz felcinde hiçbir tedavi verilmeden takip yapılabildiği gibi, ödem çözücü kortikosteroid ilaçlar, antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Gözü koruyucu mekanik önlem ve suni yaşlar da önerilmektedir. Tedavi verilmesini takiben 10 gün gibi bir sürede iyileşme süreci başlamayan hastalara fizik tedavi önerilebilmektedir” ifadelerini kullandı.