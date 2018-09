Üzülmez firmaları anlaştırdı

Kartepe'nin yanı sıra Kocaeli ve ülkemize ekonomik anlamda büyük katkılar veren Arslanbey OSB Mahallesi'nde kurulu bulunan iki lojistik firması arasında taşımacılık hizmet sözleşmesi mutabaka varılarak yenilendi. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamayan konularda ise Başkan Üzülmez devreye girerek, başkan ve ticaret erbabı kimliği ile tarafların uzlaşmasına vesile oldu. “Her iki firmamız da alanında en iyilerdendir" diyen Başkan Üzülmez “Ticarette her zaman fikir ayrılığı olması mümkün ve olasıdır. Konular her iki tarafında uzlaşma ve iyi niyetli tutumu ile çözüme kavuşturulabilir. Bizde üzerimize düşeni yaptık, tarafları tekrar bir araya getirerek karşılıklı adım atmalarını sağladık. Yapıcı ve uzlaşmacı tutumlarından dolayı her iki kuruluşumuza da teşekkür ediyorum. Kartepe'ye ve Kocaeli'ne hayırlı, uğurlu olsun” dedi.