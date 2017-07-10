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10 Temmuz 2017 17:26

Üzülmez’den İlhan Bayram’a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez,Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Üzülmez’den İlhan Bayram’a ziyaret

10 Temmuz 2017 17:26


İSU Genel Müdürlüğü görevinden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine atanan İlhan Bayram’ı makamında ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez görevinde başarılar diledi. Ziyarette kent adına yapılan projelerde işbirliğinin önemine değinildi.


Genel Sekreterlik görevinin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Genel Sekreter Bayram’ın İSU’daki önemli projeleri ile başarısını ispat ettiğine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinde de bu başarısının devam edeceğini belirtti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, ‘’Hayırlı olsun ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler uyum içerisinde şehrimize en yüksek verimi vermek için çalışacağız. Bu doğrultuda diğer belediyelerimiz ile koordinasyon sağlamamız da çok önemli. İşbirliği içinde çalışarak kentimize daha iyi projeler kazandıracağız” şeklinde konuştu.




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