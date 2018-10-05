Uzunbey Mahalle Konağı bitiyor

Modern mimari ile hazırlanan konak mahalle sakinlerinin hizmetine kısa sürede sunulacak.

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in seçim taahhütleri arasında yer alan mahalle konaklarının yapımına aralıksız devam ediliyor. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Uzunbey Mahallesi'nde yapılan mahalle konağı bitme noktasına geldi. Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, beraberinde ki heyet ile Uzunbey Mahalle Konağı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yeniden projelendirilen mahalle konağı bölge halkının birçok ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Göreve gelir gelmez ilçe genelinde başladığımız mahalle konakları Kartepemize değer katmaktadır. Mahalle konaklarımız hemşehrilerimizi bir araya getirmenin yanı sıra birçok ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanmaktadır. Bitme aşamasına gelen mahalle konağımız en iyi şekilde hemşehrilerimize hizmet verecektir. Mahalle konaklarının aktif kullanılması bizleri memnun etmektedir. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile Uzunbey Mahallemize ayrı bir değer katacaktır” dedi.