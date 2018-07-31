Uzunbey Mahalle Konağı hizmete hazır

Kartepelileri sosyal ve kültürel mekanlarla buluşturan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in seçim taahhütleri arasında yer alan mahalle konaklarının yapımına devam ediliyor. Uzunbey Mahallesi’nde yapılan mahalle konağı bitme noktasına geldi. Yeniden projelendirilen mahalle konağı bölge halkının birçok ihtiyacına cevap verecek şekilde dizayn edildi.

Kartepe Belediyesi Uzunbey Mahalle Konağı iki kattan oluşacak. Birinci katında muhtar odası,emekli odası, mescit, mutfak bölümü, teknik oda yer alacak. İkinci katta ise KAR-MEK kurs yerleri, spor salonu, eğitim odası, mescit ve teknik oda bulunacak. Konak çalışmaları hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Uzunbey Mahallemizde yapımı devam eden mahalle konağımızı yeniden projelendirilerek hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunması amacıyla planlandı. Kartepemiz’de hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerden en önemlilerinden biride mahalle konaklarıdır. Mahalle konaklarımız birlik ve beraberliğimizi yaşatmanın en etkili mekanlarından biridir. Mahalle konaklarının aktif kullanılması bizleri memnun etmektedir. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ile Uzunbey Mahallemize ayrı bir değer katacaktır” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi, ilçe ilçesinde şuyulandırması tamamlanan bölgelerde kent içi ulaşım ağına yeni soluk getirecek düzenlemelere aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol açma çalışmalarının bir ayağını da Acısu Mahallesi üzerinde gerçekleştirdi. Yeni imar yollarının yapımları ile kent içi trafik ağı ferahlatmak ve bölgede inşaat sektörüne de canlılık kazandırmak adına Kartepe Belediyesi ekipleri, çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor. Uzman Caddesi ile Emsal Sokak bağlantı güzergahında yapılan çalışmalarda 300 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yeni yol bölge halkının kullanımına açıldı.