Uzuntarla'ya kültür merkezi geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Uzuntarla'da Kültür Merkezi inşa edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Kentin pek çok yerinde yapılan kültür merkezleri de bu projeler arasında yer alıyor. Konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleşmesine imkân veren bu yapılar, KO-MEK sınıflarıyla da çeşitli kurslara ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla'ya inşa edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkezin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek için ihaleye çıkacak. Kültür merkezi'nin yapımı Uzuntarla İbrikdere Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Kültür merkezi toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Merkez, tek katlı olarak inşa edilecek. Yapı bünyesinde 350 metrekare KO-MEK birimi, 300 metrekare Sağlık Ocağı birimi ve 840 metrekare kültür merkezi bölümü bulunacak. Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletler yer alacak. KO-MEK bölümünde spor salonu, derslikler ve muhtarlık birimleri oluşturulacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve tuvaletler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.