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13 Eylül 2017 15:48

Vadi İzmit’in temeli atılıyor

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Vadi İzmit’in temeli atılıyor

13 Eylül 2017 15:48

Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucu Gültepe bölgesinde yapılacak en büyük konut projesinin temeli 16 Eylül Cumartesi günü saat atılacak.


Belediye’nin Gültepe Şantiye alanına kat karşılığı yapılacak 443 konutun temel atma töreninin Cumartesi günü saat 12.00 de gerçekleştirebileceği açıklandı. Vadi İzmit adı verilen projenin İzmit’teki en büyük konut projesi olduğu kaydedildi. Kat karşılığı yapılacak proje ile bölgeye 443 konut, 19 iş yeri, havuz, sağlık, kafeterya, restoran, market bulunan bir sosyal tesis yapılacak. 48 dönümün 18 bin metrekarelik bölümü konut, 30 bin metrekaresi de yeşil alandan oluşuyor. Projede binadan daha fazla yeşil alana ve sosyal yaşam alanlarına yer ayrıldı. Her binanın altında kendi otoparkı bulunacak, böylelikle otopark sorunu olmayacak. Binalar en fazla 6 kattan oluşacak. Ayrıca katlı binanın dışında müstakil evlerde bulunacak.




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