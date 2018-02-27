Vadi İzmit’te büyük kampanya

İzmit Belediyesi’nin Gültepe’deki 48 dönümlük arazisi üzerinde yükselen 443 konutun yer aldığı Vadi İzmit Projesi’nde 1 Mart’tan itibaren önemli fiyat avantajlarının sağlanacağı müjdesi verildi. İzmit Belediyesi’nin kat karşılığı ihale ettiği ve bir inşaat firması tarafından yapılmakta olan Vadi İzmit’te konutların hızla yükseldiğini söyleyen yetkililer, “Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine konutlarla ilgili yeni bir kampanya başlatma kararı aldık. Kampanya kapsamında kısa süreliğine liste satış fiyatları üzerine ilave bir fark koymadan sadece yüzde 25 peşinat ile banka kredisi, kefil ve ara ödeme olmadan 60 aya kadar eşit taksitli vade imkanı sağlayacağız” dediler.

Projeye ilk günden itibaren yurdun dört bir yanından büyük ilgi olduğunu söyleyen inşaat firması yetkilileri, “Türkiye genelinde çoğu proje satış sorunu yaşarken Vadi İzmit’te 5 ayda hedeflediğimiz satış rakamlarının çok üzerinde konut satışı gerçekleştirdik. Bu başarı projeye olan güvenin eseridir. Projemizi inceleyen insanlar gözlemledikleri her bir noktada hayatlarına konfor ve kalite katacak ince detayları fark ederek Vadi İzmit’ten konut sahibi olmak istiyor. 1 Mart’tan itibaren insanların konut sahibi olmasının önündeki tüm engelleri kaldırmış olacağız”- diye konuştular.

İnşaatı büyük bir hızla devam eden Vadi İzmit’tin açıklanan tarihten önce tamamlanacağı da kaydedildi.