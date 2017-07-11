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11 Temmuz 2017 12:55

Vali Aksoy, “15 Temmuz gecesi halk Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara inerek demokrasiye sahip çıkmıştır"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “15 Temmuz gecesi halk Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara inerek demokrasiye sahip çıkmıştır" dedi.

Vali Aksoy, “15 Temmuz gecesi halk Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara inerek demokrasiye sahip çıkmıştır

11 Temmuz 2017 12:55


Diyarbakır Valiliği görevini yürütürken Kocaeli Valiliği’ne atanan Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na iadeyi ziyarette bulundu.Ziyarette Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram da hazır bulundu. Ziyaretin ardından Vali Aksoy ile Başkan Karaosmanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi


Ziyaretin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Karaosmanoğlu, Vali Aksoy’a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz hain kalkışmasının yıl dönümüne yaklaşıyoruz. İnsanlık tarihi bu tür hainliklerle çok karşılaştı. Hele hele Türk tarihinden bunlar çok daha var. Cumhuriyet döneminde karşılaştığımız en önemli unutulmaması gereken olaylardan birisidir. 40 yıl koynumuzda beslediğimiz, milletin verdiği üniformayı hainlik için kullanan bir grup Türkiye Cumhuriyeti’ni ele çirmek için bir kalkışma yaptı. Bu kalkışmaya karşı milletimiz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde vatanına sahip çıktı. 249 canımız kendini feda etti. Yaklaşık 2 bin vatandaşımız gazi oldu. Bu çok büyük bir ibrettir. Bir daha böyle bir acı olayla karşılaşmamak için Türk ulusu olarak daha uyanık olmamız gerekiyor. Bunu unutmamamız gerekiyor’’ dedi.


15 Temmuz için halkın duyarlılığını farklı bir noktaya taşımak amacıyla bir araya geldiklerini söyleyen Vali Aksoy, “15 Temmuz gecesi halk sokağa çıkarak demokrasiye sahip çıkmıştır. Milli iradenin farklı noktalarda kullanılmasına halkımız izin vermemiştir. Halkın iradesini kullanmak TBMM’nindir. Bu yetkinin başka gruplar tarafından gasp edilmesine halk izin vermedi. “15 Temmuz gecesi halk Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara inerek demokrasiye sahip çıkmıştır. Ayrıca binlerce kişi için de adli ve idari işlemler sürdürülmektedir’’ diye konuştu.




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