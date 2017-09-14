Vali Aksoy, Başkan Üzülmez’i ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e iade-i ziyarette bulundu. Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez tarafından belediye binası önünde resmi törenle karşılanan Vali Aksoy, Zabıta selamlama mangasını selamladı. Daha sonra makamda ağırlanan Vali Aksoy, Başkan Üzülmez’den ilçede yapılan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Özellikle turizm ile ilgili yapılan proje ve gelişmelerden memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Aksoy, “Kartepe ilçemiz Kocaeli’nin en özellikli ilçelerinden biridir. Turizm alanında da çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Yapılan çalışmalar ile hak ettiği değere en kısa sürede kavuşacaktır. Başkanımıza ve ekibine hayırlı hizmetler dilerim” dedi.

Vali Aksoy’un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Üzülmez, “Sayın Valimiz vizyonuyla, ufkuyla, devlet adamı kimliği ve destekleriyle çalışmalarımıza değer katmaktadır. Ziyareti ve destekleri için saygı ve minnetlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.