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31 Aralık 2016 18:18

Vali Güzeloğlu, Şehit Binbaşı’nın ailesini ziyaret etti

Vali Güzeloğlu, Şehit Binbaşı’nın ailesini ziyaret etti

31 Aralık 2016 18:18

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ da şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın evini ziyaret etti.
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ da şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi. Taziye ziyaretinde; Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı eşlik etti. Gölcük Müftüsü Mehmet Yazıcı tarafından şehit Binbaşı Bülent Albayrak için okunan dualarından ardından, Vali Güzeloğlu şehit babası Hasan Albayrak ile yakınlarına başsağlığı ve Allah’tan sabır diledi.



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