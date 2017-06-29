Vali Hüseyin Aksoy Kocaeli’de göreve başladı

Valiler kararnamesiyle Kocaeli’nde 3 yıl boyunca görev yapan Hasan Basri Güzeloğlu’nun Diyarbakır’a atanmasının ardından yani Vali Hüseyin Aksoy saat 16.00’da Valilik binası önünde törenle karşılandı. Karşılamaya, Vali yardımcıları, EDOK Komutanı Metin Gürak, İl Emniyet Müdürü Necati Demirci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kardeniz, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İzmit İlçe Kaymakamı, Karamürsel Kaymakamı, Körfez İlçe Kaymakamı, İl Turizm Müdürü, Valilik personeli katıldı.

Yeni Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Valilik binasına aracıyla giriş yaparak kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaştı. Ardından makam odasında geçen Vali Aksoy basına poz verdi. Daha sonrasında Akçakoca toplantı salonuna geçen Vali Aksoy burada ilk açıklamalarını gerçekleştirdi.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Vali Aksoy, “Bilindiği üzere son valiler kararnamesiyle Diyarbakır’dan Kocaeli’ne atandım. Ve bugün sabah 09.00 itibariyle Diyarbakır Valiliği görevimden ayrılarak şuan itibariyle Kocaeli Valiliği görevime başlamış bulunuyorum. Öncelikle karşılama nezaketinde bulunduğunuz için buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kocaeli’ne baltığımızda aldığım ön bilgilere göre dış ticaret hacmi 59 milyar dolar ve Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde 18’ini ortaya koyan bir il. Çok sayıda organize sanayi bölgesi var. Ve bir çok sanayi yatırımlarının da bölgede çok büyük bir ciddiyetle devam ettiğini biliyoruz. Limanlarıyla, lojistik özellikleriyle, sanayi yatırımlarıyla gerçekten Kocaeli önemli bir il ve burada görev yapıyor olmaktan onur duyacağım. Süreç içerisinde kenti biraz daha yakından tanıma fırsatı bulacağım. Kurumlarımızı fırsat buldukça ziyaret edeceğim. Ve onların görüş ve önerilerini dikkate alarak önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmaları ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.