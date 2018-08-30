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30 Ağustos 2018 00:46

Vali konağının yanında şüpheli valiz alarmı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un ikamet ettiği Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Vali Konağı’nın bulunduğu caddede ağaç yanına bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Vali konağının yanında şüpheli valiz alarmı

30 Ağustos 2018 00:46

Fünye ile patlatılan valiz, boş çıktı.


Olay, saat 22.30 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un ikamet ettiği Vali Konağı’nın bulunduğu cadde üzerinde bir ağaç altına bırakılan şüpheli valizi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik alarak caddeyi trafiğe kapattılar. Ekipler tarafından alınan güvenlik önleminin ardından olay yerine gelen uzman ekip tarafından valiz, fünye ile patlatıldı. Ekipler tarafından patlatılan valizde yapılan incelemede çantanın boş olduğu belirlendi.


Patlatılan valize polis ekiplerince incelenme amacıyla el konulurken, cadde daha sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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