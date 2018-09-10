Vatandaş istedi, belediye yaptı

Erenler Mahallesi'nde bir vatandaşın talebi de İzmit Belediyesi tarafından yerine getirildi. Mahalle sakinlerinden N.G. isimli vatandaş, geçirdiği ameliyat sonrasında görme yeteneğini önemli ölçüde kaybetti. Talihsiz vatandaş, evinin önündeki 80 metre uzunluğundaki merdivenleri kullanırken çektiği sıkıntıyı İzmit Belediyesi'ne iletti. İzmit Belediyesi de vatandaşın merdivenleri kullanırken çektiği sıkıntıyı en aza indirmek için merdivenleri sarıya boyadı. Yapılan çalışma ile büyük sevinç yaşayan N.G., belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan İzmit Belediyesi köylere yeni çeşmeler kazandırmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 20'ye yakın köye yeni çeşme yapan belediye ekipleri, Akmeşe yolu üzerindeki Sapakpınar'a da 2 çeşme kazandırdı.