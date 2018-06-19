Vatandaş istedi, Körfez Belediyesi yaptı

Körfez Belediyesi, ilçeye değer katan projeleri tek tek hayata geçirirken, vatandaşlardan gelen talepleri de kısa sürede yerine getiriyor. Son olarak Hereke Vadi Sokak’ta oturanlar, yapılan istinat duvarı sonrasında belediyeden merdiven talebinde bulunmuştu. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede taleple ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda bölgeye demir merdiven yapılırken, TOKİ 2. Etap sakinlerinin de basket sahası talebi, yerine getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven ve basket sahası talebi sonrası çalışmalarına hız verirken, vatandaşlar Körfez Belediyesi’ne çalışmalardan dolayı teşekkür etti.