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15 Temmuz 2018 15:45

Vatandaşın güler yüzü ve duaları Başkan Ayaz’a güç veriyor

Huzurda, doğada, turizmde, sağlıkta, eğitimde, yatırımda ve konumuyla yıldız olması nedeniyle hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından tercih edilen bir ilçe olan Başiskele’de, bu gelişmelerle birlikte özellikle konut alanlarındaki yaşanan artış ve eğitim yatırımlarıyla haraketlilik kazanan bölgelerde altyapı ve üstyapı düzenlemeleri yapılıyor.

Vatandaşın güler yüzü ve duaları Başkan Ayaz’a güç veriyor

15 Temmuz 2018 15:45


Çalışmaların hızlı planlı ve koordinasyon içinde yapılmasına dikkat eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Sürekli sahada çalışmaları takip eden bu esnada karşılaştığı mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Ayaz’a Vatandaşların güler yüzü ve duaları güç veriyor, bu güçle başkan Ayaz durmadan yorulmadan, hizmet aşkıyla çalışıyor.


Çocuk Üniversitesi’nden eğlenceli gezi


Başiskele Belediyesi Çocuk Üniversitesi Yaz Okulu Eğitimleri kapsamında, öğrenciler hafta içi her Çarşamba günü düzenlenen gezi programlarına katılıyor. İlk hafta Kocaeli Bilim Merkezi’ni, ikinci hafta ise Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler en keyifli yaz tatillerini geçiriyor.


Kocaeli’de ilk olarak Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tarafından hayata geçirilen Yeni Neslin Üniversitesi olan Çocuk Üniversitesi Şehitekrem Mahallesi’nde bir yıldır hizmet veriyor. Okulların tatil olmasıyla ikinci kez yaz okulu ile eğitimlerine 2 haftadır devam eden öğrenciler yaz okuluna 20 Temmuz’da veda edecek.




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