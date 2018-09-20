Vatandaşlar buldukları yaralı kedi ve güvercini zabıtaya teslim etti

İzmit'te vatandaşlar buldukları yaralı kediyle güvercini tedavi ettirilmeleri amacıyla İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

İzmit Belediyesi ilçede vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan yaralı hayvanları tedavi ettiriyor. Son olarak vatandaşlar tarafından bulunan yarılı kedi ile güvercin Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşların teslim ettiği yaralı kedi ve güvercin bir süreliğine zabıta ekiplerince Kandıra yolu üzerindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Yaralı kedi ve güvercinin yapılacak olan tedavilerinin ardından doğal yaşama bırakılacağını söyleyen İzmit Zabıta Müdürlüğü yetkililer, her ay onlarca sahipsiz, yaralı, bakıma muhtaç onlarca, kedi, köpek, kuşa sahip çıkıldığını ifade ettiler.