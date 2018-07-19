Vatandaşlar hırsızları yakalayarak polise teslim etti

Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında Cami Mahallesi Şehit Mehmet Sokak üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanına giren hırsızlar çok sayıda cep telefonu çalarak dükkandan çıktı. Daha sonrasında hırsızlar aynı sokak üzerinde bulunan camiye gelerek abdest almakta olan vatandaşların cüzdan ve cep telefonlarını da çaldılar. Hırsızlık olayını fark eden çevre halkı, şüphelileri takip altına aldı. Suçlular yaşadıkları yere gidince kendilerini takip eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen ve suçlarını itiraf eden 2 zanlı polis ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şahsın hırsızlıklardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.