Vatandaşların ihbarı fuhuş çetesini ele verdi: 3 gözaltı

Yapılan operasyonda müşterilerin ve fuhuş yaptırılan kadınların bilgilerinin olduğu materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Bilgesu Caddesi’nde fuhuş yaptırıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine 28 Temmuz tarihinde fuhuş yaptırıldığı belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları belirlenen 2 Azerbaycan uyruklu kadın ve müşteri oldukları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Azerbaycan uyruklu 2 kadın sınır dışı edilirken, müşteri oldukları belirlenen 2 kişi de serbest bırakıldı. Operasyonda evi kiraladığı tespit edilen A.Ç.’yi (54) gözaltına alan ekipler, şahısın ifadesi sonrasında araştırmalarını derinleştirdi. A.Ç’nin emniyetteki ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, A.K. (32) isimli Azerbaycan uyruklu kadın ile Y.S.B. (24) isimli şahısın İzmit’in Gültepe Mahallesi’nde fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaştı.

Daha sonra harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile A.K. ve Y.S.B.’nin Gültepe’de birlikte yaşadıkları eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polis ekiplerine mukavemet gösteren A.K. ve Y.S.B. gözaltına alınırken evde yapılan aramada fuhuş yaptırılan kadın ve müşterilerin bilgilerinin yer aldığı yazılı ve dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerde çetenin İzmit’in Erenler Mahallesi’nde 1, Cedit Mahallesi’nde 1, Karabaş Mahallesi’nden de 2 adreste fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Belirlenen evlerin boş olduğu belirlenirken, 4 ev de polis ekipleri tarafından mühürlendi.

Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek ile görevli memura direnme ve mukavemet suçundan gözaltına alınan A.Ç., A.K. ve Y.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.