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05 Temmuz 2018 11:14

Vatmanın dikkati, bir anda tramvay yoluna inen kadının hayatını kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvayın geldiğini fark etmeyerek duraktan tramvay yoluna inen kadın, tramvayın altında kalmaktan vatmanın dikkati sayesinde kurutuldu.

Vatmanın dikkati, bir anda tramvay yoluna inen kadının hayatını kurtardı

05 Temmuz 2018 11:14

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçaray Tramvay Hattı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’de şehir içinde seferler yapan tramvayı kullanan bir vatman olası kazayı kıl payı önledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesinde olan Akçaray, günlük seferlerini yaparken yaşlı bir kadın İzmit Mehmet Ali Paşa tramvay durağında beklerken bir anda tramvay yoluna inmeye çalıştı.


Tramvayın güvenlik kameralarına yansıyan olayda tramvayı kullanan vatmanın dikkati kadını ezilmekten kurtardı. Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman, birkaç santimetre ile kadının ezilmesini engelledi. Arkadan gelen tramvayı görmeyen yaşlı kadın son anda tramvayı fark edince kaldırma oturdu.


Vatmanın anlık durmasıyla olay kazasız atlatılırken yaşlı kadına durakta bekleyen vatandaşlar ve güvenlik görevlileri yardım etti. Vatman Mustafa Coşkun, “Bugün yaşlı bir teyzemiz yanlış perona gelmiş. Diğer araca binmek için peronun yarısından hatta indi. Kendisini fark ettiğimde fazla bir mesafemiz yoktu. Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca hızlı bir refleksle tramvayı durdurdum” dedi.




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