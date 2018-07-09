Vatmanlara tek tip kıyafet

Ş. vatmanları yeni tek tip kıyafetleriyle kabinlerine geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. bünyesinde bulunan vatmanlar için tek tip kıyafet uygulaması hayata geçirildi. Vatmanlar yaz dönemi tek tip kıyafeti olan turkuaz apolet ve beyaz gömlekleri ile kent ulaşımında görevlerini sürdürüyorlar. Yolculara karşı daha tertipli ve düzenli bir şekilde hizmet verilebilmesi için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. yetkilileri, "Misafir odaklı hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda yolcularımıza daha kaliteli daha konforlu hizmet sunmak için vatmanların kılık kıyafetinde düzenleme yaptık. Tek tip kıyafet uygulaması ile yolcularımıza verdiğimiz değeri de gösteriyoruz” dedi.

UlaşımPark A.Ş. bünyesinde toplamda 29 vatman bulunuyor. Vatmanlar 12 haftalık eğitimlerden geçerek her bir konudan ayrı, yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutuluyor. Her sınavdan en az 70 puan alması gereken vatmanlar, eğitimlere başlamadan önce reflexlerinin ölçüldüğü psikoteknik sınavından ve sağlık taramasından geçiyor. Eğitimler esnasında ilk yardım, yangın, acil durum İSG ve araç eğitimleri ile müşteri ilişkileri hakkında detaylı eğitimler veriliyor.

Günlük 267 sefer gerçekleştiren Akçaray, Haziran ayında 767 bin 636 yolcu taşıdı. Bugüne kadar ise toplamda 7 milyon 896 bin 814 yolcu Akçaray’la ulaşım sağladı. Kocaeli halkının büyük sevgisini kazanan Akçaray, hizmet vermeye devam ediyor.

Kocaelililer tarafından sık kullanılan ve beğenilen Akçaray Tramvay hattında, yaz dönemine girilmesi nedeniyle hareket saatlerinde değişiklik yapıldı. Akçaray yaz saatleri uygulamasına göre Otogar’dan 06.10 ile gece 01.00 saatleri arasında seferlerini sürdürecek. Sekapark’tan ise sabah 06.30 ile gece 01.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Böylece son seferini gece 24 te yapan Akçaray, seferlerini 1 saat daha uzatmış oldu. Yaz saati uygulamasında yoğun zamanlarda sefer aralıkları hafta içi ve Cumartesi günleri 7,5 dakikada bir olan Akçaray, 20.00 dan sonra 10 dakikada bir sefer yapacak.