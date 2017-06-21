Vektör mücadelesine son sistem teknoloji

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Vektör Mücadelesi Hizmeti 2017 yılı yaz dönemi çalışmaları devam ediyor. Vektör üreme potansiyeli olan alanlarda larva ve ergin ilaçlamalarına ara verilmeden sürdürülüyor. Başta sivrisinek, karasinek, kemirgen ve haşerelere yönelik, zararlıların üreme alanlarına kadar girilip son sistem araç ve ekipmanlarla anında müdahalede bulunuluyor.

Çalışmalar kapsamında, bataklık, sazlık gibi ulaşılması zor alanlarda da çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarda 8 çarpı 8 amfibik araç ile hiç kimyasal ilaç kullanmaksızın sivrisinek larvalarını ses dalgalarıyla yok eden larva sonic cihaz mücadelede etkin rol oynuyor. Çatı olukları gibi zor noktalara erişim imkanı tanıyan teleskopik araç ise tüm yaz boyunca vektör mücadelesi çalışmalarına destek veriyor.

Yapılan çalışmalara ilaveten Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği doz ve aralıklarla Mist Blower denilen cihazlarla soğuk püskürtme tarzında ergin mücadelesi yapılıyor. Ayrıca yaz döneminde aşırı sıcaklardan kaçmak ve üreme amacıyla yer altı sistemlerine sığınan ergin sivrisineklere de termal fog denilen cihazlarla dumanlama yöntemiyle ek ilaçlama sistemiyle müdahale ediliyor.