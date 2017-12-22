Veliler Bilgievleri’nde eğitim alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri, öğrencilerine olduğu kadar velilerine de büyük önem veriyor. Veliler için birbirinden önemli eğitim projesini hayata geçiren Bilgievleri, söz konusu bu çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Bilgievleri, başta Ailede Değerler Eğitimi kapsamında velileri ile bağlantısını sürdürüyor. Bunun yanı sıra Anne Okulu ve Akademi Kadın Projeleri de direkt veli eğitime katkı sunuyor. Bilgievlerinin en önemli veli eğitim projelerinden birini Anne Okulu oluşturuyor.

Anne Okulu ile başlayan süreç Anne Akademisi ile ilerlerken, bu kapsamda anneler, çocuklarının özellikle ergenlik dönemini daha rahat geçirebilmeleri için önemli bir eğitim alıyor. Anneler bu eğitim kapsamında çocuklarının gelişim dönemi özellikleri, etkili iletişim, öğrenme psikolojisi, ergenlik dönemi ve madde bağımlılığı konularında eğitim alıyor. Eğitim sonucunda yapılan sınavda başarılı olan annelere Anne Akademisi Sertifikası veriliyor.

Bilgievleri, kısa bir süre önce velileri için yeni bir eğitim hamlesini daha hayata geçirdi. Bilgievleri, Açık İlköğretim ve Açık Lise’ye hazırlanan kadınlara ücretsiz kurs vermeye başladı. Proje kapsamında eğitimlerine bir şekilde ara vermiş olan kadınlar bu sayede ve uzman eğitmenler gözetiminde sınavlara hazırlanma imkanı buluyor.

Öte yandan Bilgievleri’nde yine veliler için çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Çocukları dersteyken veliler de Bilgievleri’ndeki ahşap boyama, bilgisayar eğitimi, okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, el sanatları kurslarına katılıyor. Bunun yanı sıra yine veliler için kültürel ve sosyal geziler de düzenleniyor. Bilgievi yöneticileri, gerçekleştirdikleri veli ziyaretleriyle de ailelerin evlerine konuk olarak birlik ve beraberliklerine kuvvet katıyor.