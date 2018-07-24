Vergi Borcu olanlar dikkat, süre 31 Temmuz’da sona eriyor

Belediyenin Gelir Birimi’nden yapılan uyarıda, Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanunun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil Bedeli, İşgal Harçları, Zemin Tahrip Bedelleri, Eğlence Vergisi ile Kira Bedellerini kapsadığı hatırlatılarak, “Kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz Salı gününe kadar Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yazılı olarak ya da belediyemizin resmi internet sitesi www.izmit.bel.tr adresinden müracaat etmeleri gerekiyor. Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 01 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanununa ilave edilen geçici 16.maddeye göre İmar Barışı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları kayıt altına almayı amaçlamaktadır.31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak başvuru ile emlak vergi değeri üzerinden kayıt bedeli alınacaktır. Yapı kayıt belgesi alan vatandaşlarımızın Gelir Birimi Emlak servisine başvurarak emlak vergisi bildiriminde bulunmaları gerekmektedir” denildi.

Ön Kayıt Yaptırmayan Kurbanlık Satamayacak Başvurular 25-26 Temmuz’da

İzmit Belediyesi, modern kurban pazarında satış yapmak isteyenlerin kayıtlarını almaya başlıyor.

Büyük ve küçükbaş kurbanlık satışı yapmak isteyenlerin başvurularını 25-26 Temmuz tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiği açıklandı. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ”25-26 Temmuz tarihleri arasında ön kayıt yaptırmayanlar modern hayvan pazarında satış yapamayacaklar. Yurdun dört bir yanından yapılacak ön başvurular sonunda kura ile satış yerlerinin belirleneceğini söyleyen yetkililer “ Türkiye’nin en modern hayvan pazarında kurbanlı satmak isteyenler Çarşamba ve Perşembe günleri ön kayıt yaptırmak zorunda. Ön kayıt yaptırmayanlar modern hayvan pazarında kurbanlık satışı yapamayacaklar” dediler.

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Solaklar yolu üzerindeki yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor. Kurban bayramlarında kapasitesi 2 katına çıkartılan pazar alanında normal zamanlarda 1500 büyükbaş ve 1000 küçükbaş hayvan barındırılabiliyor. Modern hayvan pazarında hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, giriş ve çıkışta araçları tamamen dezenfekte eden dezenfekte tünelleri, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanallar yer alıyor.