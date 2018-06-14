Veteriner hekim ve ziraat mühendisleri köylünün emrinde

Kırsa Hizmetler Müdürlüğü’nde görevli ziraat yüksek mühendisi ve veteriner hekim tarafından bir ay içinde Anbarcı, Bağlıca, Biberoğlu, Çubuklu Osmaniye, Emirhan, Güvercinlik, Kozluca, Orhaniye, Arpalık İhsaniye, Mecidiye, Gülbahçe Kadriye, Akpınar, Arızlı, Durhasan, Fethiye, Kulmahmut ve Sepetçi köylerine gidilerek vatandaşlarla bire bir görüşmeler yapıldı. Köy muhtarlarıyla da görüşen Veteriner Hekim Gökhan Kılıç ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu, vatandaşların tarım, hayvancılık, sebze meyvecilik başta olmak üzere çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdı.

Yapılan ziyaretlerden oldukça memnun kalan köylüler, “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Eskiden paramızla ziraat mühendisi ve veteriner hekim bulamazken, bugün bu hizmetler ücretsiz olarak ayağımıza geliyor” şeklinde konuştu.